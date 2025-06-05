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В Ленобласти продлили программу регионального маткапитала до 2030 года

Одновременно были внесены изменения в правила предоставления финансовой помощи семьям.

Источник: Reuters

Ленобласть приняла решение продлить региональную программу материнского капитала до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко, о чём он сообщил в своём Telegram-канале.

Постановление начало действовать с 1 июня 2023 года. Одновременно были внесены изменения в правила предоставления финансовой помощи семьям. Повысился возраст родителей, имеющих право на выплату: теперь пособие назначается матерям, родившим первого ребёнка до 30 лет включительно, а второго — до 35 лет.

Размер пособия также подвергся изменениям: размер компенсации за рождение первого ребёнка увеличился с 140 до 175 тысяч рублей, а за второго — с 70 до 125 тысяч рублей.

Ещё одно новшество касается электронных сертификатов, позволяющих родителям приобретать необходимые детям товары и продукты питания. Теперь лимит электронной карты вырос до 50 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в мае в Ленобласти появилось на свет 932 новорожденных.