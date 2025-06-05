В Ленобласти продлили программу регионального маткапитала до 2030 года

Постановление начало действовать с 1 июня 2023 года. Одновременно были внесены изменения в правила предоставления финансовой помощи семьям. Повысился возраст родителей, имеющих право на выплату: теперь пособие назначается матерям, родившим первого ребёнка до 30 лет включительно, а второго — до 35 лет.