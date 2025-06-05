В Самаре планируют проложить правый тоннель «Театральной» до конца 2025 года

Самара наконец приступила к важнейшему этапу строительства станции метро «Театральная»: началось бурение правого тоннеля. Рассказали подробности «КП в Самаре» в подрядной организации АО «ВТС-Метро».
Работа над левым тоннелем завершилась еще в декабре 2024 года, но дальше возникли сложности. После окончания работ казалось, что бригада быстро перейдет к правому тоннелю, идущему от улицы Полевой к станции «Театральная».
Однако в феврале-марте следующего года работы неожиданно остановились, и даже возникла угроза отправки оборудования в столицу из-за отсутствия повторного контракта. Этот вопрос тогда взяли под контроль специалисты Министерства строительства РФ.
Хотя оборудование осталось в Самаре, оно стояло без дела целых два месяца. Только в мае удалось вновь приступить к работам. Проходка правого тоннеля официально началась 19 мая 2025 года. Сегодня это ключевой этап строительства, ведь сама станция практически готова — примерно на 80%.
Долгожданное возобновление работ стало возможным благодаря новому документу, который разрешил пересмотреть условия государственного контракта и продлить сроки строительства. Генеральным подрядчиком подписан договор, получено разрешение на проведение подземных работ, позволяющее снова пустить дело в ход.
Сейчас подрядчик ожидает поступления финансовых средств, предусмотренных дополнительным соглашением. Оно зарегистрировано, но пока финансы до строительной площадки не дошли.
Причина задержки заключается в ожидании подписания двух нормативных документов, один из которых касается продления срока кредитования, выделенного Самарской области.
Ожидается, что прокладка правого тоннеля завершится до конца 2025 года. Изначально ввод станции «Театральная» планировался на 2024 год, но сроки неоднократно переносились. Сначала называлась осень 2025 года, затем 2026 год, а теперь рассматривается новая дата сдачи.
Помимо основного кредита, регион дополнительно получает 8,36 млрд рублей на строительство метро, выделение которых растянуто до 2027 года.
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