В Самаре планируют проложить правый тоннель «Театральной» до конца 2025 года

Хотя оборудование осталось в Самаре, оно стояло без дела целых два месяца. Только в мае удалось вновь приступить к работам. Проходка правого тоннеля официально началась 19 мая 2025 года. Сегодня это ключевой этап строительства, ведь сама станция практически готова — примерно на 80%.