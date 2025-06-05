Пермский край и Ямал вошли в топ-10 рейтинга развития ГЧП

Интересно, что в целом по стране структура инвестиций в рамках концессий и ГЧП отличается от приоритетов регионов Урала. В масштабах РФ в 2024 году основной поток денег — 2,23 триллиона рублей, или 93 процента от общего объема, — хлынул в транспортную сферу, тогда как ЖКХ привлек лишь 80 миллиардов, или три процента, а социальная сфера — 75 миллиардов рублей. Тогда как в Свердловской области 46 из 70 концессионных соглашений реализуются в коммунально-энергетической сфере и 21 — в социальной, в Челябинской области 177 из 195 проектов ГЧП также осуществляются в ЖКХ и городской среде, тот же тренд в Тюменской области.