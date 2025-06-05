Пермский край и Ямал вошли в топ-10 рейтинга развития ГЧП

По результатам интегральной оценки всех трех факторов лидерство сохранила Москва: в 2024 году в столице заключено соглашений на 493 миллиарда рублей и обеспечен ввод в эксплуатацию объектов на 42 миллиарда. Санкт-Петербург и Самарская область, занявшие второе и третье места, улучшили позиции по сравнению с предыдущим годом. Из регионов Большого Урала в топ-10 вошли только Пермский край — он вновь на пятом месте — и Ямал, занявший десятое.
А вот по отдельным направлениям оценки позиции уральских регионов очень разные. Так, в десятку лучших по динамике реализации проектов они вообще не попали, среди лидеров по накопленному опыту — только Пермский край, но зато на третьем месте. Как отмечают инициаторы рейтинга, такая оценка обусловлена значительным объемом инвестиций, привлеченных в проекты ГЧП в последние годы: всего до 2024 года в регионе запустили 179 проектов с общим объемом инвестиций 525 миллиардов рублей. Среди них 45 проектов емкостью свыше миллиарда каждый.
— В Пермском крае механизм государственно-частного партнерства зарекомендовал себя как успешная практика во многих сферах. В промышленности мы дополнительно развиваем и внедряем механизмы региональных специнвестконтрактов, приоритетных инвестиционных проектов. Для повышения качества жизни населения реализуем договоры о комплексном развитии территории, концессионные соглашения, соглашения о ГЧП и МЧП. То есть используем всевозможные существующие механизмы для взаимодействия с бизнесом. Благодаря такому комплексному подходу к государственно-частному партнерству в условиях ограниченности бюджетных ресурсов в Пермском крае появляются объекты спорта, образования, здравоохранения, городской инфраструктуры, — говорит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По информации минэкономразвития Пермского края, на 1 апреля 2025 года в регионе с участием властей и бизнеса реализуется 101 проект, включая 97 концессионных соглашений. Общий объем законтрактованных инвестиций — 166,2 миллиарда рублей, из них 107,5 миллиарда — частные. Львиная доля этих вложений (95,6 миллиарда) приходится на объекты социальной инфраструктуры, причем 60,3 миллиарда инвестировал бизнес. По концессионным соглашениям в 2022—2024 годах только в Перми и Пермском муниципальном округе построили семь школ на 6725 мест. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию современный онкологический центр, еще через год — многофункциональную спортивную арену на 10,5 тысячи мест, а также современный межвузовский кампус. ГЧП помогает обновлять и транспортную инфраструктуру краевого центра.
Судя по третьей оценке, характеризующей состояние нормативно-институциональной среды для ГЧП, можно предположить, что большинство уральских регионов пока только готовится к прорыву на ниве реализации партнерских проектов, создавая для этого благоприятные условия. В данном разделе эксперты анализировали работу органов власти, включая их открытость для инвесторов, а также готовность оказывать консультационную и финансовую поддержку проектам ГЧП. И в этом уральцы отличились: Югра заняла вторую строчку, Челябинская область — третью, ЯНАО — четвертую, Пермский край на седьмой позиции, а Свердловская область — на десятой. Впрочем, годом ранее Ямал занимал в этом списке первое место, набрав максимум — 100 баллов.
Интересно, что в целом по стране структура инвестиций в рамках концессий и ГЧП отличается от приоритетов регионов Урала. В масштабах РФ в 2024 году основной поток денег — 2,23 триллиона рублей, или 93 процента от общего объема, — хлынул в транспортную сферу, тогда как ЖКХ привлек лишь 80 миллиардов, или три процента, а социальная сфера — 75 миллиардов рублей. Тогда как в Свердловской области 46 из 70 концессионных соглашений реализуются в коммунально-энергетической сфере и 21 — в социальной, в Челябинской области 177 из 195 проектов ГЧП также осуществляются в ЖКХ и городской среде, тот же тренд в Тюменской области.
В Минэкономразвития РФ отмечают, что разработанные с участием министерства новые законы призваны расширить практику применения механизмов ГЧП, в частности, в промышленности, в сфере космоса, а также восстановлении и сохранении объектов культурного наследия. Принятие этих нормативных актов должно подстегнуть запуск масштабных инфраструктурных проектов по всей стране. В этом году, по оценке федерального министерства, с учетом прорабатываемых проектов объем законтрактованных инвестиций составит около 500 миллиардов рублей.
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Максим Решетников, министр экономического развития РФ:
— В 2024 году был побит рекорд по законтрактованным инвестициям в проекты ГЧП за 20-летнюю историю существования механизма. Заключено 278 соглашений на 2,4 триллиона рублей, из которых частные инвестиции составляют 1,8 триллиона. Основной вклад в этот показатель внес проект по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург с объемом инвестиций 1,9 триллиона рублей.