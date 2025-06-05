Гостиницу на 96 номеров построят на улице Ильинской в Нижнем Новгороде

Проект гостиницы на улице Ильинской в Нижнем Новгороде прошел экспертизу. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений проектной документации.
Напомним, минград анонсировал строительство четырехэтажной гостиницы на территории хозяйственного корпуса усадьбы Рябининой по адресу: ул Ильинская, 56.
Застройщиком гостиницы выступает ООО «Нижавтострой», проектную документацию подготовили специалисты нижегородского ООО «Русский дом-НН».
Новая гостиница будет рассчитана на 96 номеров. Общая площадь отеля составит 5,5 тысяч кв. метров.