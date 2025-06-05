Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гостиницу на 96 номеров построят на улице Ильинской в Нижнем Новгороде

Проект отеля прошел экспертизу.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Время

Проект гостиницы на улице Ильинской в Нижнем Новгороде прошел экспертизу. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений проектной документации.

Напомним, минград анонсировал строительство четырехэтажной гостиницы на территории хозяйственного корпуса усадьбы Рябининой по адресу: ул Ильинская, 56.

Застройщиком гостиницы выступает ООО «Нижавтострой», проектную документацию подготовили специалисты нижегородского ООО «Русский дом-НН».

Новая гостиница будет рассчитана на 96 номеров. Общая площадь отеля составит 5,5 тысяч кв. метров.