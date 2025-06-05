В Волгограде продолжается рост цен на мясо птицы, морковь и яблоки

Волгоградстат подвел итоги недельного наблюдения за изменением цен в Волгограде и области. На неделе с 27 мая по 2 мая продолжала дорожать морковь, зато рост цен на картофель и свеклу остановился, а на цены на капусту обрушились. Несмотря на проверки производителей мяса, которые несколько недель назад утроил УФАС, рост цен на птицу не остановился — курятина снова подорожала на 2,5%.