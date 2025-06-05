В Волгограде продолжается рост цен на мясо птицы, морковь и яблоки

Волгоградстат подвел итоги недельного наблюдения за изменением цен в Волгограде и области. На неделе с 27 мая по 2 мая продолжала дорожать морковь, зато рост цен на картофель и свеклу остановился, а на цены на капусту обрушились. Несмотря на проверки производителей мяса, которые несколько недель назад утроил УФАС, рост цен на птицу не остановился — курятина снова подорожала на 2,5%.
Самые заметные изменения цен произошли в фруктово-овощных отделах. За неделю морковь выросла в цене сразу на 10,2%, яблоки на 4,3%, бананы на 1,7%. Зато капуста резко подешевела на 18,2%. Обрушение цен, видимо, связано с тем, что волгоградские фермеры начали собирать свежий урожай капусты и других ранних овощей.
— На полях региона начинается уборка редиса в Городищенском и Ленинском районах, а в Новоаннинском районе готовятся к сбору тепличных огурцов. В Среднеахтубинском районе уже собрали первые 25 тонн ранней капусты, — сообщили в администрации Волгоградской области. Также комитет сельского хозяйства подсчитал, что у нас на 10% по сравнению с прошлым годом вырос урожай томатов. Овощеводы вырастили более 11 тысяч тонн помидоров.
Помидоры за неделю подешевели на 1%, а огурцы сразу на 6,5%. Картофель, цена которого на прошлой неделе перевалила за 100 рублей, взял передышку. Его цена стала меньше на 1,2%. Лук репчатый скинул 7,2% от своей стоимости на прошлой неделе.
В других отделах заметно подешевела колбаса полукопченая и варено-копченая (на 4,5%), яйца куриные (на 2,1%), баночки с детским овощным пюре, рис, сметана, печенье, сахар. В то же время немного подорожала мука, гречка, детское фруктовое пюре, подсолнечное масло, сыр.