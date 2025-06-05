Полпред президента назвал главную проблему ЖКХ в Сибири

— Правительство в рамках поручений президента ежегодно оказывает поддержку регионам в вопросах подготовки и прохождения отопительного периода. В прошлом году на эти цели направлено более десяти миллиардов рублей федерального финансирования. С 1 марта текущего года введена административная ответственность за неустранение выявленных нарушений в ходе подготовки к зиме. В каждом регионе реализованы планы реагирования и обеспечено проведение противоаварийных тренировок. Благодаря этому в сфере ЖКХ удалось добиться снижения аварийности на пятнадцать процентов, а на объектах теплоснабжения — на восемь процентов.