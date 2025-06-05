Полпред президента назвал главную проблему ЖКХ в Сибири

На совещании у полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) акцент был сделан на недоработках прошлого сезона и мерах по их устранению.
Полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев в числе системных проблем ЖКХ, сдерживающих развитие отрасли, назвал состояние коммунальной инфраструктуры. Пока не сократят износ теплосетей, продолжатся аварийные и плановые отключения в зимний период, подчеркнул полпред. И не всегда с погодой повезет так, как прошедшей относительно теплой зимой.
В целом отопительный период во всех субъектах федерации округа прошел в штатном режиме. Что особенно важно — на коммунальных объектах не было серьезных аварий с массовым отключением потребителей, ограничений теплоснабжения из-за сбоев в поставках топлива на ТЭЦ и котельные.
Однако локальных аварий избежать не удалось. Так, по данным полпреда, инциденты на тепловых сетях в течение зимы неоднократно происходили в Новосибирске, Омске, Томске, в Алтайском и Красноярском краях. Ограничения теплоснабжения вводились в городах Кузбасса, были зафиксированы случаи недогрева теплоносителя, снижение нормативного запаса топлива.
Сейчас в среднем 38 процентов теплосетей округа находится в ветхом состоянии. Этот показатель в некоторых регионах достигает почти шестидесяти процентов. Модернизация коммунальной инфраструктуры требует особого внимания.
— К предстоящему отопительному сезону планируется обновить 548 километров теплосетей, это всего лишь 2,5 процента от их протяженности. Чтобы нарастить запас прочности коммунальных сетей, необходимо проводить замену не менее пяти процентов сетей в год. Если этого не делать, нас ждут серьезные коммунальные аварии, — подчеркнул Анатолий Серышев.
В республиках Алтай и Тыва, Кемеровской и Томской областях планируется модернизировать менее двух процентов теплосетей, самый низкий показатель (1,6 процента) — в Кузбассе. Положительная динамика отмечена в Алтайском крае: уровень обновления сетей растет — в этом году он составляет 3,7 процента, что чуть выше показателя прошлого года.
— Для решения дорогостоящих задач по модернизации сетей следует привлекать все возможные источники финансирования, в том числе федеральные ресурсы за счет участия в новых национальных и федеральных проектах. Также необходимо проработать этот вопрос с собственниками компаний и направлять на это внебюджетные средства, а не только в рамках тарифной составляющей, — подчеркнул Анатолий Серышев.
Федеральным проектом «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на обновление и строительство объектов в Сибири в 2025 году предусмотрено финансирование в 4,5 миллиарда рублей. Однако, по данным Федерального казначейства, соглашения с Минстроем РФ на текущий момент заключены только на 2,8 миллиарда рублей. Полпред обратил внимание участников совещания на этот факт и рекомендовал активизировать работу по заключению контрактов.
Еще одна проблема, которую необходимо решить властям сибирских регионов, — снижение задолженности государственных и муниципальных организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы. С начала 2025 года в СФО долги бюджетных организаций начали нарастать — с 875 миллионов рублей в 2024-м до 1,7 миллиарда рублей в текущем году.
Прямая речь.
Ирек Файзуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:
— Правительство в рамках поручений президента ежегодно оказывает поддержку регионам в вопросах подготовки и прохождения отопительного периода. В прошлом году на эти цели направлено более десяти миллиардов рублей федерального финансирования. С 1 марта текущего года введена административная ответственность за неустранение выявленных нарушений в ходе подготовки к зиме. В каждом регионе реализованы планы реагирования и обеспечено проведение противоаварийных тренировок. Благодаря этому в сфере ЖКХ удалось добиться снижения аварийности на пятнадцать процентов, а на объектах теплоснабжения — на восемь процентов.