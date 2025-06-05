В Волгограде за год средняя зарплата выросла на 10 тысяч

Росстат опубликовал данные о среднемесячных номинальных начисленных зарплатах россиян. Появились цифры за март 2025 года. Волгоградцы удивятся, но в нашем регионе за месяц они заметно изменились. Если в феврале жители региона в среднем получили 61 тысячу 539 рублей, то в марте средняя начисленная зарплата в Волгоградской области подросла до 65 тысяч 91 рубля. Более высокими зарплатами могут похвастаться жители Кубани. В Краснодарском крае средняя зарплата за март — 71 тысяча 797 рублей. У ростовчан, которые на 2 месте, в марте средняя зарплата достигла цифр 65 тысяч 987 рублей.