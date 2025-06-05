В Перми перевозчик извинился за срыв рейсов на автобусном маршруте № 80

Начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин встретился с директором ООО «АААавто». Перевозчик обслуживает автобусные маршруты № 2, № 60 и № 80. В его адрес поступили многочисленные жалобы жителей Кировского района за срыв рейсов.