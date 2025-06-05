В Перми перевозчик извинился за срыв рейсов на автобусном маршруте № 80

Начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин встретился с директором ООО «АААавто». Перевозчик обслуживает автобусные маршруты № 2, № 60 и № 80. В его адрес поступили многочисленные жалобы жителей Кировского района за срыв рейсов.
Для перевозчика направление в Закамск является новым. Директор предприятия Александр Антипин извинился за предоставленные неудобства пассажирам. Ситуацию исправят в ближайшее время и обеспечат качественное предоставление услуги.
Одной из причин срыва рейсов перевозчик назвал неполноценный набор кадров. Для перевозок предприятие приобрело новые автобусы, для работы на них приглашают водителей.
Департамент транспорта следит за ситуацией. За срыв рейсов контракт устанавливает финансовую ответственность перевозчика.
«Руководству ООО “АААавто” поставили задачу перераспределить ресурсы для недопущения существенного роста интервалов движения на маршрутах, в первую очередь обеспечив транспортом маршрут № 80», — отметили в городском ведомстве.