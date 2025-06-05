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Администрация Перми требует снести незаконную автомойку в Камской долине

Автомойку, которую незаконно построили за автосалоном «Демидыч» в Камской долине, требует снести администрация Ленинского района Перми, сообщает «КомерсантЪ-Прикамье».

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Источник: Freepik

По данным издания, иск в суд власти подали к руководителю компании «Демидыч». Мэрия требует признать автомойку самовольной постройкой и обязать ответчика демонтировать её.

Помимо искового заявления, районная администрация ходатайствовала о наложении запрета на регистрацию сделок в Росреестре со строением на улице Спешилова и участком под ним. 2 июня суд удовлетворил ходатайство.

Салон «Демидыч», возле которого расположен спорный объект, продаёт китайские автомобили — Haval, Cherry и JAC.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что территорию Камской долины планируют комплексно застроить. Кроме жилых комплексов, школ, детских садов и больниц, здесь к 2028 году появится и аквапарк.