Новый регоператор по вывозу мусора начнет работу в Комсомольске с 1 июля

С 1 июля в Комсомольске начнет работу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Экология-Сервис». Это касается не только города, но и населенных пунктов Гайтер, Новый Мир, Пивань, Верхняя Эконь, а также воинской части 20117. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.