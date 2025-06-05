Новый регоператор по вывозу мусора начнет работу в Комсомольске с 1 июля

С 1 июля в Комсомольске начнет работу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Экология-Сервис». Это касается не только города, но и населенных пунктов Гайтер, Новый Мир, Пивань, Верхняя Эконь, а также воинской части 20117. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Компания просит управляющие организации, ТСЖ и другие юридические лица заключить договор на оказание услуг. Все формы и документы для оформления размещены на сайте eco-service27.ru.
Соглашение между министерством ЖКХ Хабаровского края и оператором подписали 10 февраля. Услуги по вывозу мусора станут обязательными в зоне ответственности компании.