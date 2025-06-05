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С 7 июня увеличится количество рейсов из Калининграда в Москву и обратно

Новое расписание вводят на лето.

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С 7 июня увеличится количество рейсов из Калининграда в Москву и обратно, которые будет выполнять компания «Уральские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Жуковский.

Полёты будут осуществляться в период летней навигации по расписанию:

  • U6−459 Жуковский — Калининград: вылеты по субботам 08:10, прибытие в 9:55. Время в пути — 2 часа 45 минут.
  • U6−460 Калининград — Жуковский: вылет по пятницам в 18:55, прибытие в 22:35. Время в пути — 2 часа 40 минут.

По маршруту доступны также субсидированные билеты для льготников, жителей Калининградской области или обучающихся в местных вузах.

Летом в Калининградскую область будет летать больше самолётов из Москвы и Санкт-Петербурга.