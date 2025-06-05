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Первые баклажаны нового сорта собрали в Иркутской области

В теплицах собрали около 4,6 тонны овощей.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Аргументы и факты

Овощеводы Иркутской области собрали около 4,6 тонны баклажанов нового сорта. Об этом irk.aif.ru сообщили в региональном минсельхозе. Сорт отличается плотной структурой плода весом от 230 до 270 граммов и гладкой чёрной кожурой.

С начала года производители Иркутской области собрали в теплицах 10,7 тонны томатов, 179 тонн огурцов, 1,7 тонны болгарского перца и 26 тонн свежей зелени и ароматных трав.

Планируется, что в 2025 году общий урожай овощей закрытого грунта составит 300 тонн, в том числе 12 тонн баклажанов, 8 тонн болгарского перца, 40 тонн зелени, 45 тонн томатов и 195 тонн огурцов. Свежие овощи поступают в торговые точки Ангарска и Иркутска, позволяя покупателям приобретать продукты местного производства.