Первые баклажаны нового сорта собрали в Иркутской области

Планируется, что в 2025 году общий урожай овощей закрытого грунта составит 300 тонн, в том числе 12 тонн баклажанов, 8 тонн болгарского перца, 40 тонн зелени, 45 тонн томатов и 195 тонн огурцов. Свежие овощи поступают в торговые точки Ангарска и Иркутска, позволяя покупателям приобретать продукты местного производства.