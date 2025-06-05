В Самарской области подешевели капуста, лук и свекла

За неделю, с 27 мая по 2 июня, в Самарской области остановился рост цен на картошку, капусту, репчатый лук и свеклу. Соответствующую информацию представил Самарастат, проанализировав изменение потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг.
Так, в регионе на 3,07% выросла цена только на морковь, сейчас она стоит в средней 64,87 рублей за кг. На 0,56% подешевела картошка, ее средняя стоимость достигла 94,54 рубля за кг. Капуста белокочанная свежая стала дешевле на 10,11%, она стоит 70,42 рубля за кг.
Свекла теперь стоит меньше на 3,48%, сейчас ее можно купить за 83,47 рублей за кг. Также на 2,06% снизилась цена на репчатый лук. Он обойдется в 75,08 рублей за кг. Подешевели также огурцы на 3,28% (106,13 рублей за кг) и помидоры на 7,23% (198,56 рублей за кг). Однако в стоимости прибавили яблоки (156,49 рублей за кг) на 3,82%.