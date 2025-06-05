В Самарской области подешевели капуста, лук и свекла

Свекла теперь стоит меньше на 3,48%, сейчас ее можно купить за 83,47 рублей за кг. Также на 2,06% снизилась цена на репчатый лук. Он обойдется в 75,08 рублей за кг. Подешевели также огурцы на 3,28% (106,13 рублей за кг) и помидоры на 7,23% (198,56 рублей за кг). Однако в стоимости прибавили яблоки (156,49 рублей за кг) на 3,82%.