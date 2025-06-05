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В Красноярске дорожники привели в порядок улицу Дмитрия Мартынова

В Красноярске завершился ремонт ул. Дмитрия Мартынова, рабочим осталось локально восстановить газоны и навести чистоту на объекте.

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Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Об этом сообщили в мэрии.

Работы велись на трех участках ул. Дмитрия Мартынова от ул. Любы Шевцовой до ул. Шахтеров, общей протяженностью 1,8 км. Подрядчик — ООО «НБС-СИБИРЬ» — заменил старые бортовые камни на новые, уложил два слоя асфальтобетонного покрытия, заменил перекрытия плит колодцев. Дорожная лаборатория уже взяла вырубки асфальта для проверки качества выполненных работ.

Также подошли к концу дорожные работы на острове Отдыха и участке ул. Дубровинского от железнодорожного моста до здания № 114. На финишной прямой ремонт улиц Лесная и участка от здания № 114 по ул. Дубровинского до пересечения с ул. Карла Маркса. Там рабочие укладывают верхний слой асфальта. К аналогичным работам готовятся приступить на улицах Белинского, Крупской и Забобонова.

Выравнивающий слой асфальта укладывают на двух улицах: Взлетной и Академика Вавилова. На улицах Вильского и Ломоносова пока только ведется подготовка к устройству этого слоя покрытия. Замену старых бордюров и демонтаж асфальта проводят на улицах Металлургов, Шумяцкого, 26 Бакинских Комиссаров и Телевизорная.

Ремонтные работы стартовали на ул. Рязанская в Ленинском районе, там ремонта не было более 10 лет. Подрядчик уже приступил к удалению старого асфальта вдоль бордюров для их последующего демонтажа. Такая последовательность работ необходима для упрощения процесса извлечения бортового камня, что позволяет сэкономить рабочим время и силы.

Напомним, что сейчас в Красноярске дорожный ремонт ведется на 18 улицах. Всего за предстоящий сезон в городе предстоит отремонтировать 57 участков дорог. 40 из них по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На объектах заменят бортовые камни и асфальтобетонное покрытие. На городские средства планируется выполнить ремонт шести дорог, четырех мостов, на семи участках хотят сделать сплошной ямочный, то есть полностью заменить дорожное полотно.