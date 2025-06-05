В Красноярске дорожники привели в порядок улицу Дмитрия Мартынова

Напомним, что сейчас в Красноярске дорожный ремонт ведется на 18 улицах. Всего за предстоящий сезон в городе предстоит отремонтировать 57 участков дорог. 40 из них по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На объектах заменят бортовые камни и асфальтобетонное покрытие. На городские средства планируется выполнить ремонт шести дорог, четырех мостов, на семи участках хотят сделать сплошной ямочный, то есть полностью заменить дорожное полотно.