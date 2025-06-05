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В Ростове в июле снова начнут выдавать разрешения на строительство

В Ростове к июлю власти планируют снова выдавать разрешения на строительство. Об этом сообщает сайт Домойстройдон.ру со ссылкой на главу донского минстроя Сергея Куца.

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В Ростове в 2025 году планируют сдать 2,7 кв.метров жилья. Введенный врио главы Ростовской области Юрием Слюсарем с 1 декабря 2024 года временный мораторий на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов не повлиял на эти планы, так как показатель связан с вводом в эксплуатацию уже строящихся домов.

«В рамках новой градостроительной политики приоритет теперь будет отдан механизму комплексного развития территорий, в рамках которого одним из основных условий для застройщика будет необходимость предусматривать за счет собственных средств строительство необходимых объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры», — заявил Куц.