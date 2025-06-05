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Кубанский вуз вошёл в топ-100 вузов России

В 2025 году Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина занял 76-е место в рейтинге лучших вузов России по версии RAEX. В 2024 году университет занимал 90-е место. Таким образом, КубГАУ поднялся на 14 позиций в рейтинге.

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Источник: администрация Краснодарского края

В рейтинге не участвуют вузы творческой и спортивной направленности, а также университеты, связанные с силовыми ведомствами и их филиалы. Доля студентов очной формы обучения у потенциальных участников рейтинга должна быть не менее 25% от общего числа студентов.

Рейтинговый балл КубГАУ составил 2,28. Ранг условия для получения качественного образования — 117, ранг уровня востребованности выпускников работодателями — 41, ранг уровня научно-исследовательской деятельности — 67.

В топ-5 лидеров вошли Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (4,7), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (4,6), Московский физико-технический институт (4,5), Санкт-Петербургский государственный университет (4,5) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (4,4). Этот список не изменился по сравнению с прошлым годом.