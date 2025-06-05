Кубанский вуз вошёл в топ-100 вузов России

В рейтинге не участвуют вузы творческой и спортивной направленности, а также университеты, связанные с силовыми ведомствами и их филиалы. Доля студентов очной формы обучения у потенциальных участников рейтинга должна быть не менее 25% от общего числа студентов.
Рейтинговый балл КубГАУ составил 2,28. Ранг условия для получения качественного образования — 117, ранг уровня востребованности выпускников работодателями — 41, ранг уровня научно-исследовательской деятельности — 67.
В топ-5 лидеров вошли Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (4,7), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (4,6), Московский физико-технический институт (4,5), Санкт-Петербургский государственный университет (4,5) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (4,4). Этот список не изменился по сравнению с прошлым годом.