На Кубани в двух зонах сменили регоператора по обращению с ТКО

В администрации уточнили, что департамент регулирования цен и тарифов региона утвердил соответствующий тариф, и компания уже приступила к заключению договоров с потребителями. Решение о смене оператора в Новороссийске обсуждалось с марта 2025 года, конкурсная процедура завершилась в установленный срок — не позднее 20 апреля.