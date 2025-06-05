Хабаровский застройщик признан недобросовестным поставщиком после строительства школы в Приамурье

Застройщик заключил контракт на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации, строительство и ввод в эксплуатацию школы в поселке Экимчан Селемджинского района. Однако взятых на себя обязательств не выполнил. Стоимость этого проекта оценивалась в 600 миллионов рублей, из которых 190 миллионов рублей были выплачены в качестве аванса.
Как сообщили в пресс-службе регионального УФАС, контракт был заключен в июле 2022 года, а сам объект должны были сдать к сентябрю 2023 года. Срок строительства в рамках мирового соглашения был продлен до 1 июля 2025 года, но застройщик за все время не реализовал аванс и не закупил материалы для установки и монтажа водоотведения, водоснабжения и электроснабжения.
В итоге контракт был расторгнут, а компания АО «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения» была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.