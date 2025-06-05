Белорусы могут сообщить о плохом качестве и отсутствии товаров 5 июня

Граждане могут направлять свои замечания, вопросы или предложения для совершенствования ситуации на потребительском рынке. Жалобы будут приниматься онлайн через специальный сервис на официальном интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси (1prof.by. — Ред.), по телефонам и во время личного приема с 11.30 до 20.30 часов.