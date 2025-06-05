Белорусы могут сообщить о плохом качестве и отсутствии товаров 5 июня

Профсоюзы примут жалобы белорусов насчет качества или наличия товаров 5 июня, пишет профильный ресурс 1prof.by.
Так, в четверг, 5 июня, в каждом областном центре будут работать профсоюзные общественные приемные.
Граждане могут направлять свои замечания, вопросы или предложения для совершенствования ситуации на потребительском рынке. Жалобы будут приниматься онлайн через специальный сервис на официальном интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси (1prof.by. — Ред.), по телефонам и во время личного приема с 11.30 до 20.30 часов.
Приемные будут открыты во всех областных объединениях профсоюзов.
Сообщить о проблемах с товарами на горячую линию можно: в Бресте по номеру (8−033) 690−17−17, Витебске (8 −021) 226−18−48, Гродно (8−015) 262−44−54, Гомеле (8−023) 225−34−87, Могилеве (8 −022)-233−00−63, Минске в областном (8−044) 583−65−41 и городском (8 −029) 350−00−32 отделениях.
А еще минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и на просрочку в магазине.
Тем временем Минобразования Беларуси озвучило решение по школьной форме.