В Самарской области обсудили настоящее и будущее российских «беспилотных» специалистов

Как отметил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, кадровая составляющая заложена не только в федеральном проекте «Кадры для БАС», но и в проекте «Перспективные технологии для БАС». «Отрасль развивается крайне динамично. Чтобы создавать технологии, должны быть люди, способные это делать. От первичной профориентации и формирования первичных навыков сборки и управления беспилотными аппаратами — к кадрам, которые способны создавать уже комплексные многосредовые системы использования и применения беспилотных средств. Не только авиационных — мы теперь уже говорим о мультисредовых, космических, надводных, подводных, наземных. Это очень сложная комплексная задача, поэтому идем всеми фронтами: система раннего вовлечения, система профориентации, система среднего профессионального образования, система высшего образования», — сказал он.