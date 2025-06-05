В Беларуси импорт товаров превысил экспорт почти на $2,3 миллиарда в 2025

Так, за период январь-апрель 2025-го внешнеторговый оборот товаров Беларуси превысил 27 миллионов долларов в эквиваленте. В том числе объемы экспорта за этот период достигли12,39 миллиона долларов, а импорта — 14,65 миллиона долларов.