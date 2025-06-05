В Беларуси импорт товаров превысил экспорт почти на $2,3 миллиарда в 2025

С января 2025 года в Беларуси импорт товаров превысил экспорт почти на 2,3 миллиарда долларов, сообщили в Белстате.
Так, за период январь-апрель 2025-го внешнеторговый оборот товаров Беларуси превысил 27 миллионов долларов в эквиваленте. В том числе объемы экспорта за этот период достигли12,39 миллиона долларов, а импорта — 14,65 миллиона долларов.
В итоге отрицательное сальдо увеличилось, достигнув 2,26 миллиарда долларов.
В сравнении с тем же периодом 2024-го оборот внешней торговли товарами (в текущих ценах) составил 100,02%. Экспорт составил 96%, а импорт — 103,7%.
Тем временем белорусы могут сообщить о плохом качестве и отсутствии товаров 5 июня.
Между тем Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 5 июня.