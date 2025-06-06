«Лазурит» ставят на якорь

В итоге суд с доводами Михаила Антонова и «Лазурита» не согласился. В судебном акте указано, что общество, являясь заинтересованной стороной по отношению к цепочке сделок, было осведомлено о противоправном характере купли-продажи помещения. Оценивая заявление пермского бизнесмена о корпоративном конфликте, суд указал, что в данном случае за него выдаются последствия оспоренных сделок аффилированных лиц, которые и привели к возникновению долга. При этом взаимозависимость между предпринимателями и компаниями не имеет в данном случае никакого значения для разрешения вопроса о введении наблюдения. Арбитраж не согласился и с доводами о том, что заявление о банкротстве «Лазурита» — это способ устранить конкурента. Как отмечается в решении, ООО «ПНК» с 2018 года является несостоятельным, обществом руководит конкурсный управляющий, соответственно общество неподконтрольно другим лицам, в том числе и Сергею Черниловскому. При этом оно не может совершать действия по захвату рынка, а также получать прибыль, а иск о взыскании денежных средств с пермской компании был направлен для пополнения конкурсной массы.