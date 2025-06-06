«Лазурит» ставят на якорь

Как следует из документов суда, с соответствующим заявлением обратилось казанское ООО «ПНК» (Поволжская навигационная компания), которое с 2018 года находится в процедуре конкурсного производства. Свои требования казанская компания обосновывала решением суда о взыскании с «Лазурита» в общей сложности более 73,7 млн руб. (31,4 млн руб. основного долга, 42,3 млн руб. неустойки). В судебном акте указывается, что еще в 2015 году ПНК и пермская компания заключили сделку, по которой последняя выкупила помещение в Казани площадью 257,5 кв. м за 31,4 млн руб. При этом оплаты по договору произведено не было, а само помещение было отчуждено ответчиком, поэтому вернуть продавцу он его не может.
В судебном акте также раскрывается целая цепочка сделок с задолженностью «Лазурита». Через год после сделки Поволжская навигационная компания передала право требования долга с покупателя Сергею Черниловскому, казанскому бизнесмену и деловому партнеру Михаила Антонова. Тот, в свою очередь, заключил договор цессии с ООО «Камское транспортное агентство», передав ему право требования денег с пермской компании, но получив, в свою очередь, возможность взыскания средств с ПНК. Позже господин Черниловский и ПНК оказались в процедуре банкротства, а суд признал сделку по уступке требований между ними недействительной. Аналогичное решение было принято и по договору, по которому указанное право получил Сергей Черниловский. Таким образом, право требовать долг было восстановлено за первоначальным продавцом помещения.
ООО «Агентство недвижимости “Лазурит”» было зарегистрировано в 2005 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания занимается подготовкой к продаже недвижимого жилого имущества. Собственником и директором компании является Михаил Антонов. В Перми господин Антонов известен как владелец нескольких компаний, которые специализируются на речных перевозках. В частности, ему принадлежат ОАО «Судоходная компания “Камское речное пароходство”», ООО «Транспортное агентство “Кама”» и ООО «КамаКруиз». Эти и другие структуры владеют рядом пассажирских и грузовых судов.
Сам Михаил Антонов просил отказать в требования о введении наблюдения в отношении агентства «Лазурит». Предприниматель заявил, что он и Сергей Черниловский являются деловыми партнерами, но между ними есть корпоративный конфликт. Кроме того, он указывал на аффилированность через данного бизнесмена ООО «ПНК» и Камского транспортного агентства. Господин Антонов считает, что фактически заявление о банкротстве имеет своей целью «устранение конкурента с рынка речных перевозок». Причины возникновения конфликта в документах суда не раскрываются. Пароходчик пояснил, что ООО «АН “Лазурит”» ведет активную деятельность, но испытывает временные финансовые трудности, при этом стоимость его имущества во много превышает размер долга. Так, в собственности ООО находятся семь автомобилей, жилой дом, а также земельный участок и два теплохода. Стоимость последних трех объектов превышает 169 млн руб., а выручка агентства за последние три года составляет 45 млн руб.
По мнению «Лазурита», в удовлетворении требований казанской компании следует отказать еще и потому, что договор купли-продажи был одним из звеньев цепочки мнимых сделок, которые производились в условиях предбанкротного состояния ПНК. В этих условиях действия кредитора являются злоупотреблением правом.
В итоге суд с доводами Михаила Антонова и «Лазурита» не согласился. В судебном акте указано, что общество, являясь заинтересованной стороной по отношению к цепочке сделок, было осведомлено о противоправном характере купли-продажи помещения. Оценивая заявление пермского бизнесмена о корпоративном конфликте, суд указал, что в данном случае за него выдаются последствия оспоренных сделок аффилированных лиц, которые и привели к возникновению долга. При этом взаимозависимость между предпринимателями и компаниями не имеет в данном случае никакого значения для разрешения вопроса о введении наблюдения. Арбитраж не согласился и с доводами о том, что заявление о банкротстве «Лазурита» — это способ устранить конкурента. Как отмечается в решении, ООО «ПНК» с 2018 года является несостоятельным, обществом руководит конкурсный управляющий, соответственно общество неподконтрольно другим лицам, в том числе и Сергею Черниловскому. При этом оно не может совершать действия по захвату рынка, а также получать прибыль, а иск о взыскании денежных средств с пермской компании был направлен для пополнения конкурсной массы.
Не согласился суд и с доводами о том, что финансовые трудности агентства «Лазурит» лишь временные. Так, в ходе процесса было выяснено, что общество в бухгалтерском балансе занизило свою кредиторскую задолженность почти в два раза, фактический ее размер — почти 95 млн руб. Кроме того, дебиторская задолженность ООО составляет свыше 130 млн руб., но общество не принимает мер по ее взысканию. Таким образом, должник не проявляет должную финансовую осмотрительность и находится в продолжительном кризисе. В итоге в отношении компании господина Антонова была введена процедура наблюдения, ее результаты будут оценены судом 5 августа 2025 года.
«На мой взгляд, шансы оспорить введение процедуры наблюдения неотличимы от нуля. Задолженность подтверждена судебным актом, основанием имеет расторжение договора купли-продажи недвижимости, то есть долг носит реальный характер, однако должник обязательство не исполняет. При таких обстоятельствах есть все основания вводить банкротство», — говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. По его словам, корпоративный характер долга мог бы повлиять на очередность требования кредитора, однако в данном случае суд установил, что кредитор является уже независимым.
Партнер и руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Павел Новиков полагает, что на решение первой инстанции, скорее всего, будет подана апелляционная жалоба, учитывая, что в судебном акте много внимания уделено анализу объемных возражений сторон на доводы друг друга. По его словам, хотя корпоративный конфликт прямого отношения к банкротству не имеет, но конкретные действия бенефициаров бизнеса по заключению мнимых или притворных сделок при его урегулировании могут стать предметом споров. «Это обстоятельство будет играть одну из ключевых ролей в оспаривании таких сделок, тем более если они совершены в период подозрительности», — пояснил эксперт.