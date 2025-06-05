Nissan оставил крючок для возвращения в Россию

Регистрация товарных знаков пройдет по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают транспортные средства, строительство, розничную и оптовую торговлю, а также финансовые услуги. Это может свидетельствовать о том, что Nissan рассматривает возможность возвращения в Россию или о желании сохранить свои бренды на российском рынке в будущем.