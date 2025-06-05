Nissan Motor подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Ранее сообщалось, что в России якобы вновь открылись продажи японской иномарки Toyota. Позже эксперт в области автомобилестроения Максим Кадаков сообщил ТАСС, что данная информация далека от реальности. «Сегодня автомобили поставляются, а завтра их может не быть», — сказал он.