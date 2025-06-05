Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Nissan Motor подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Nissan также планирует оформить права на Datsun, Infiniti и Nismo.

Источник: Комсомольская правда

Японский автопроизводитель Nissan Motor, который покинул российский рынок в 2022 году, подал заявки на регистрацию товарных знаков в РФ. Эта информация следует из сообщения Роспатента.

Концерн намерен зарегистрировать товарные знаки Nissan в различных стилях написания и оформления, в том числе логотипы. Кроме того, планируется оформить права на другие бренды — Datsun, Infiniti и Nismo.

Регистрация заявлена по нескольким правилам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), охватывающим транспортные средства, производство, оптовую и розничную торговлю, а также финансовые услуги.

Ранее сообщалось, что в России якобы вновь открылись продажи японской иномарки Toyota. Позже эксперт в области автомобилестроения Максим Кадаков сообщил ТАСС, что данная информация далека от реальности. «Сегодня автомобили поставляются, а завтра их может не быть», — сказал он.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров недавно высказывался по поводу возвращения зарубежных компаний на российский рынок. По его словам, это происходит с целью усиления конкуренции на рынке.