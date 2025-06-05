Nissan Motor подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Японский автопроизводитель Nissan Motor, который покинул российский рынок в 2022 году, подал заявки на регистрацию товарных знаков в РФ. Эта информация следует из сообщения Роспатента.
Концерн намерен зарегистрировать товарные знаки Nissan в различных стилях написания и оформления, в том числе логотипы. Кроме того, планируется оформить права на другие бренды — Datsun, Infiniti и Nismo.
Регистрация заявлена по нескольким правилам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), охватывающим транспортные средства, производство, оптовую и розничную торговлю, а также финансовые услуги.
Ранее сообщалось, что в России якобы вновь открылись продажи японской иномарки Toyota. Позже эксперт в области автомобилестроения Максим Кадаков сообщил ТАСС, что данная информация далека от реальности. «Сегодня автомобили поставляются, а завтра их может не быть», — сказал он.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров недавно высказывался по поводу возвращения зарубежных компаний на российский рынок. По его словам, это происходит с целью усиления конкуренции на рынке.