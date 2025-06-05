В СНГ создадут единые правовые основы трансграничного банкротства

Значительное внимание уделено взаимодействию судов и арбитражных управляющих. В частности, в документе учтена возможность заключения соглашений между управляющими для координации их деятельности, например, при реализации активов должника из разных стран. Это позволяет более эффективно защищать интересы самого должника и обеспечивать выполнение требований кредиторов. Также введена важная категория — «центр основных интересов должника», которая служит ориентиром при определении компетентной юрисдикции.