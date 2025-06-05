В СНГ создадут единые правовые основы трансграничного банкротства

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге (РФ) 5 июня состоялось заседание рабочей группы Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ по разработке проекта модельного закона «О трансграничной несостоятельности и банкротстве». Об этом БЕЛТА сообщили в МПА СНГ.
Участие приняли представители парламентов стран СНГ, эксперты и сотрудники профильных профессиональных и научных организаций. Была отмечена структурированная и систематичная деятельность рабочей группы. Подчеркнуто, что разрабатываемый модельный закон задает универсальный стандарт. Документ может быть адаптирован в странах СНГ для работы с любыми банкротствами из любых государств, в том числе не входящих в Содружество.
В процессе подготовки проекта модельного закона были определены ключевые категории и их роль в общей структуре документа. Особое внимание уделено ряду аспектов: выделены виды банкротных производств — основное и вторичное; рассмотрены вопросы международной правовой помощи, признания решений о банкротстве, вынесенных за рубежом, а также полномочий арбитражного управляющего, назначенного по таким делам. Отдельно затронуты вопросы взаимодействия и сотрудничества сторон в рамках процедур несостоятельности.
Значительное внимание уделено взаимодействию судов и арбитражных управляющих. В частности, в документе учтена возможность заключения соглашений между управляющими для координации их деятельности, например, при реализации активов должника из разных стран. Это позволяет более эффективно защищать интересы самого должника и обеспечивать выполнение требований кредиторов. Также введена важная категория — «центр основных интересов должника», которая служит ориентиром при определении компетентной юрисдикции.
Для дальнейшей доработки документа целесообразно рассмотреть различия в подходах отдельных юрисдикций к условиям открытия дел о несостоятельности, сформулировать перечень полномочий, которые может запросить арбитражный управляющий на территории другого государства, а также внедрить в процедуру трансграничного банкротства механизм выявления, отслеживания и возврата активов должника.
Очередное заседание рабочей группы запланировано на октябрь 2025 года. -0-