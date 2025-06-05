Матвинко раскрыла причину обрушения выдачи сельской ипотеки

«Чтобы молодые семьи переезжали и оставались жить на селе, для этого важно обеспечить им возможность обзавестись собственным жильем. Не так давно правительство изменило условия выдачи сельской ипотеки, она стала более адресной и точечной. Идея, по существу, правильная, но после этих нововведений объемы выдачи сельской ипотеки, можно сказать, рухнули», — отметила председатель Совета Федерации, заседание транслировалось на Rutube.