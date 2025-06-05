Матвинко раскрыла причину обрушения выдачи сельской ипотеки

Именно сельские территории являются демографическими лидерами страны, сказала Матвиенко.
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о резком снижении выдачи сельской ипотеки после введения более строгих критериев ее предоставления. Об этом она сообщила 5 июня на заседании верхней палаты парламента.
«Чтобы молодые семьи переезжали и оставались жить на селе, для этого важно обеспечить им возможность обзавестись собственным жильем. Не так давно правительство изменило условия выдачи сельской ипотеки, она стала более адресной и точечной. Идея, по существу, правильная, но после этих нововведений объемы выдачи сельской ипотеки, можно сказать, рухнули», — отметила председатель Совета Федерации, заседание транслировалось на Rutube.
Она также подчеркнула необходимость пересмотра параметров программы. «Давайте вместе подумаем, как этот инструмент донастроить, учитывая возможности бюджета», — добавила Матвиенко.
Спикер Совфеда напомнила, что именно сельские территории сейчас являются демографическими лидерами страны: суммарный коэффициент рождаемости в селах на 16% выше, чем в городах. По мнению Матвиенко, для сохранения и привлечения молодых семей на село необходимо создавать благоприятные жилищные условия, в том числе за счет доступных ипотечных программ. Она призвала профильные ведомства и депутатов совместно искать решения для восстановления доступности сельской ипотеки.