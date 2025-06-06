Нацбанк ощутимо увеличил курс доллара и курс евро на 6 июня перед выходными

В Национальном банке изменили курсы валют на 6 июня 2025 года, пятницу. В итоге перед выходными заметно повышены курс доллара и курс евро, но понижен курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 6 июня, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0008 белорусского рубля, 1 евро — 3,4258 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7798 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в четверг, 5 июня, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине. Ощутимее при этом изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0127 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0244 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0115 белрубля.
Еще в Беларуси импорт товаров превысил экспорт почти на 2,3 миллиарда долларов.