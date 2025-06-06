В СМИ сообщили, что Минприроды многократно увеличит сбор на утилизацию отходов

В Министерстве природных ресурсов и экологии России завершили проработку корректировок ставок обязательного сбора на утилизацию отходов, который взимается с производителей и фирм, импортирующих товары на отечественный рынок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на инсайдеров.
«Согласно проекту, новые ставки на большинство групп товаров будут значительно выше утвержденных 1 августа 2024 года базовых ставок на 2026 и 2027 годы», — отметили в издании.
По данным РБК, наиболее значимый рост коснется световых элементов. Экосбор на соответствующее оборудование увеличится не менее чем в 5 раз. Следующим в списке идут товары текстильной промышленности — в этом секторе рост произойдет в 4,5 раза.
Дополнительно ожидается повышение ставок на утилизацию блоков питания, производных нефтепереработки, предметов из пластика, а также ряда других категорий.
Защита экологии остается одной и крайне актуальных тем в России, особенно для крупных городов. Ранее в Государственной Думе предложили Минприроды запретить одноразовые туристические жаровни и обязать местные власти обеспечить россиян профессиональными стационарными мангалами в специализированных зонах для отдыха.