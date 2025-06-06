Прокуратура оспаривает контракт на 300 миллионов рублей в Хабаровском крае

После отмены торгов УФАС России по Хабаровскому краю учреждение формально выполнило требования, повторно объявило конкурс, но затем в срочном порядке заключило контракт с тем же поставщиком в обход конкурентных процедур. Заключая договор, руководитель учреждения знал о наличии конкурентного рынка и более выгодном коммерческом предложении.