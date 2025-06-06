Прокуратура оспаривает контракт на 300 миллионов рублей в Хабаровском крае

Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения при заключении госконтракта на сумму свыше 300 миллионов рублей. Проверка установила, что краевое учреждение изначально «подогнало» конкурсную документацию под конкретного поставщика при закупке модульного бассейна, несмотря на наличие более выгодного предложения (на 16,5 миллиона рублей дешевле). Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
После отмены торгов УФАС России по Хабаровскому краю учреждение формально выполнило требования, повторно объявило конкурс, но затем в срочном порядке заключило контракт с тем же поставщиком в обход конкурентных процедур. Заключая договор, руководитель учреждения знал о наличии конкурентного рынка и более выгодном коммерческом предложении.
Прокуратура подала иск в Арбитражный суд о признании договора недействительным, поскольку руководитель учреждения сознательно проигнорировал возможность выбора исполнителя на рыночных условиях.
Надзорное ведомство продолжает контролировать ситуацию.