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Миллиард вложат в северное Приморье

Более 1,1 миллиарда рублей вложат в масштабную реконструкцию ключевой подстанции 220 кВ на северо-востоке Приморского края, сообщает ИА DEITA.RU.

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Источник: ДЕЙТА

Данный проект стоимостью 1,15 миллиардов рублей предусматривает внедрение современных цифровых технологий защиты и инновационного коммутационного оборудования, что значительно повысит устойчивость функционирования энергетического узла.

По информации инвестора — компании «Россети», особое внимание уделяется обеспечению надежного энергоснабжения предприятий и организаций, среди которых значится Дальнегорский химкомбинат, единственный в России выпускающий борную кислоту. Модернизация также включает замену морально устаревшего оборудования на открытое распределительное устройство 220 кВ новыми элегазовыми высоковольтными выключателями, обладающими улучшенными характеристиками надежности, безопасности от пожаров и взрывов.

Для повышения точности измерений электрических показателей сети будут установлены дополнительные устройства — 27 новых трансформаторов тока и напряжения. Параллельно строители возведут новое функциональное модульное сооружение, предназначенное для размещения главной панели управления, оснащенной передовыми микропроцессорными комплексами релейной защиты и автоматизации. Эти системы характеризуются высокой скоростью реакции, малыми габаритами и возможностью постоянной самодиагностики состояния аппаратуры. Работы планируют провести до конца этого года.