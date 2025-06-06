Миллиард вложат в северное Приморье

Для повышения точности измерений электрических показателей сети будут установлены дополнительные устройства — 27 новых трансформаторов тока и напряжения. Параллельно строители возведут новое функциональное модульное сооружение, предназначенное для размещения главной панели управления, оснащенной передовыми микропроцессорными комплексами релейной защиты и автоматизации. Эти системы характеризуются высокой скоростью реакции, малыми габаритами и возможностью постоянной самодиагностики состояния аппаратуры. Работы планируют провести до конца этого года.