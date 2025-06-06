Россиянам рассказалм, что опоздавшие на рейс смогут использовать обратный билет

Он также добавил, что согласно новым правилам, если пассажир отказывается от всей перевозки или ее части, авиакомпания или агент должны вернуть стоимость билета и сборы, если условия возврата это позволяют. «Авиакомпания может удержать только плату за возврат, сбор за использование автоматизированных систем бронирования, сбор за оформление билета и сбор за квитанцию по оплате сверхнормативного багажа», — пояснил Хаминский.