Россиянам рассказалм, что опоздавшие на рейс смогут использовать обратный билет

С 1 сентября пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут использовать обратный билет, сообщил РИА Новости юрист и руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.
Он напомнил, что согласно действующему приказу Минтранса и правилам авиакомпаний, ранее было возможно аннулировать билет на обратный рейс, если пассажир не успел на вылет. Хаминский уточнил, что если человек добрался до пункта назначения другим способом после опоздания, он уже не мог воспользоваться обратным билетом.
«Новый приказ, который вступает в силу с 1 сентября, отменяет это правило. Теперь пассажир сможет использовать обратный билет независимо от того, явился ли он на первый рейс», — отметил юрист.
Он также добавил, что согласно новым правилам, если пассажир отказывается от всей перевозки или ее части, авиакомпания или агент должны вернуть стоимость билета и сборы, если условия возврата это позволяют. «Авиакомпания может удержать только плату за возврат, сбор за использование автоматизированных систем бронирования, сбор за оформление билета и сбор за квитанцию по оплате сверхнормативного багажа», — пояснил Хаминский.