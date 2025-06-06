О трудовом стаже: какую работу выбрать, чтобы получать повышенную пенсию

Россияне могут повысить размер пенсионных выплат, накопив трудовой стаж. Однако некоторые его виды позволят гражданам увеличить средства еще приличнее. К таким категориям относятся северный и льготный трудовые стажи. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, пишет «Прайм».
Финансист сообщила, что получить повышенную пенсию вполне возможно. Она назначается, например, за работу в условиях Крайнего Севера. Такой трудовой стаж оценивается выше. Кроме того, отметила эксперт, увеличить выплаты можно работой в особо тяжелых условиях. Этот труд относят к категории льготного стажа.
«При наличии спецстажа пенсия может быть выше за счет повышенных тарифов страховых взносов, которые платят работодатели с фонда оплаты труда», — пояснила Юлия Финогенова.
Кроме того, повышенные выплаты от государства с июля получат граждане, отпраздновавшие 80-летие в июне. Попадающим под категорию вдвое увеличат пенсии.