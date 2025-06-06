О трудовом стаже: какую работу выбрать, чтобы получать повышенную пенсию

Финансист сообщила, что получить повышенную пенсию вполне возможно. Она назначается, например, за работу в условиях Крайнего Севера. Такой трудовой стаж оценивается выше. Кроме того, отметила эксперт, увеличить выплаты можно работой в особо тяжелых условиях. Этот труд относят к категории льготного стажа.