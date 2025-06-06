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Балынин: ЦБ может понизить ключевую ставку до 20% на заседании 6 июня

По мнению эксперта, возможно снижение до 19%.

Источник: Аргументы и факты

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал снижение ключевой ставки до 20% на заседании Совета директоров Банка России 6 июня.

В беседе с aif.ru он напомнил, сейчас ключевая ставка составляет 21%. Это значение действует с 28 октября 2024 года.

«Наиболее вероятным мне видится снижение на 1% (до 20%) уже на ближайшем заседании, 6 июня 2025 года. Именно к такому решению рынок уже готов, причём ещё с прошлого заседания», — объяснил экономист.

По словам эксперта, предложения банков по вкладам и кредитам показывают, что они уверенно подготовились к такому решению.

«Если ключевая ставка будет снижена до 19% (что не исключено, учитывая высокий уровень ожиданий со стороны рынка), то тогда ставки по вкладам и кредитам будут дополнительно снижены», — добавил Балынин.

Ранее экономист Юрий Юденков также дал прогноз о снижении ключевой ставки на заседании 6 июня.