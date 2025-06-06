В Иркутске открыли остановочный павильон на улице Лермонтова

Он был установлен осенью 2024 года в рамках благоустройства территории по проекту «Формирование комфортной городской среды».
«Остановка оборудована кондиционером, освещением, системой “теплый пол” и тепловой завесой. Летом в ней можно укрыться от жары и зноя, а зимой — согреться. Кроме этого, здесь смонтировано освещение и розетки с USB-портами, которые можно использовать для зарядки различных устройств», — рассказал главный специалист отдела благоустройства городской среды администрации Иркутска Дмитрий Марасанов.
Он отметил, что в остановочном павильоне и возле него установлены камеры видеонаблюдения. В случае необходимости это позволит отследить действия вандалов и привлечь их к ответственности.
Иркутян просят бережно относиться к тому, что сделано для их комфорта. Тогда остановка прослужит много лет, отмечается в релизе пресс-службы администрации областного центра.