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В Иркутске открыли остановочный павильон на улице Лермонтова

Иркутск, НИА-Байкал — На улице Лермонтова возле ИРНИТУ запустили в работу остановочный пункт.

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Источник: Мэрия Иркутска

Он был установлен осенью 2024 года в рамках благоустройства территории по проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Остановка оборудована кондиционером, освещением, системой “теплый пол” и тепловой завесой. Летом в ней можно укрыться от жары и зноя, а зимой — согреться. Кроме этого, здесь смонтировано освещение и розетки с USB-портами, которые можно использовать для зарядки различных устройств», — рассказал главный специалист отдела благоустройства городской среды администрации Иркутска Дмитрий Марасанов.

Он отметил, что в остановочном павильоне и возле него установлены камеры видеонаблюдения. В случае необходимости это позволит отследить действия вандалов и привлечь их к ответственности.

Иркутян просят бережно относиться к тому, что сделано для их комфорта. Тогда остановка прослужит много лет, отмечается в релизе пресс-службы администрации областного центра.