В Иркутске открыли остановочный павильон на улице Лермонтова

«Остановка оборудована кондиционером, освещением, системой “теплый пол” и тепловой завесой. Летом в ней можно укрыться от жары и зноя, а зимой — согреться. Кроме этого, здесь смонтировано освещение и розетки с USB-портами, которые можно использовать для зарядки различных устройств», — рассказал главный специалист отдела благоустройства городской среды администрации Иркутска Дмитрий Марасанов.