Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме заявили, что США сохраняют интерес к экономике Китая

В администрации президента США уверены, что Китай нуждается в американских рынках.

Источник: Аргументы и факты

Телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином прошли в конструктивной и позитивной атмосфере, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

По её словам, разговор оказался продуктивным, а Трамп в очередной раз продемонстрировал, что высоко ценит уважительные и деловые отношения с китайским лидером.

Левитт подчеркнула, что Китай нуждается в американских рынках, в то время как у США сохраняется устойчивый стратегический интерес к китайской экономике и торговле.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Трамп считает, что разговор поможет восстановить хрупкое перемирие в торговой войне между двумя государствами.