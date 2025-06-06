В Белом доме заявили, что США сохраняют интерес к экономике Китая

Телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином прошли в конструктивной и позитивной атмосфере, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.
По её словам, разговор оказался продуктивным, а Трамп в очередной раз продемонстрировал, что высоко ценит уважительные и деловые отношения с китайским лидером.
Левитт подчеркнула, что Китай нуждается в американских рынках, в то время как у США сохраняется устойчивый стратегический интерес к китайской экономике и торговле.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Трамп считает, что разговор поможет восстановить хрупкое перемирие в торговой войне между двумя государствами.