В Хабаровском крае больше сирот получат выплаты на покупку жилья

Таким образом, в 2025 году из бюджета Хабаровского края на выплаты по мировому соглашению детям-сиротам будет направлено 359,49 млн рублей. Это позволит дополнительно обеспечить жильём порядка 90 человек. Всего же в этом году МинЖКХ Хабаровского края планирует решить жилищные проблемы более 190 повзрослевших детей-сирот. По данным на начало июня, 53 человека из их числа уже обеспечены жильём.