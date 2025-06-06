В Хабаровском крае больше сирот получат выплаты на покупку жилья

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин при недавней корректировке регионального бюджета в большую сторону согласовал увеличение ассигнований на выплаты для приобретения жилья повзрослевшим детям-сиротам. Об этом в своём официальном Телеграм-канале проинформировал краевой минЖКХ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Таким образом, в 2025 году из бюджета Хабаровского края на выплаты по мировому соглашению детям-сиротам будет направлено 359,49 млн рублей. Это позволит дополнительно обеспечить жильём порядка 90 человек. Всего же в этом году МинЖКХ Хабаровского края планирует решить жилищные проблемы более 190 повзрослевших детей-сирот. По данным на начало июня, 53 человека из их числа уже обеспечены жильём.
По поручению губернатора края Дмитрия Демешина вопрос обеспечения детей-сирот жильём включён в «Атлас 27», где собраны наиболее злободневные проблемы региона.
Глава региона в прошлом году поддержал применение новой меры поддержки сирот в решении жилищного вопроса. За счёт краевого бюджета им предоставляются выплаты на приобретение жилого помещения на территории края по мировым соглашениям во исполнение решений судов. В 2024 году такой возможностью воспользовались 137 человек.
В министерстве ЖКХ края также напомнили, что с 2024 года социальная выплата будет предоставляться детям-сиротам, которые проходят военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту. В 2025 году 32 военнослужащим из числа детей-сирот уже предоставлено право на получение квартиры за счёт выплаты из бюджета края.
Для получения информации о предоставлении выплат на приобретение квартир детям-сиротам необходимо обращаться в министерство жилищно-коммунального хозяйства края по телефонам: