В ХМАО-Югре открыли вахтовый комплекс нового поколения

На автономном месторождении в ХМАО-Югре «Газпром нефть» создала первый в России многофункциональный вахтовый комплекс уровня современного мегаполиса. На торжественной церемонии открытия побывали заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук.
В 500 км от Ханты-Мансийска на месторождении им. Александра Жагрина построен современный вахтовый комплекс площадью 12,5 тыс. кв. м. Объект объединяет жилые, офисные и рекреационные зоны.
«Мы должны создавать лучшие условия для привлечения в отрасль передовых специалистов. Первый в России многофункциональный комплекс меняет представления о вахте на Крайнем Севере и показывает, что даже в полной автономии доступен комфорт современного мегаполиса», — сообщил Александр Новак.
Вахтовый комплекс оснащен жилыми модулями с интеллектуальными системами управления. Центральным элементом стал просторный атриум с потолками высотой 12 метров.
Руслан Кухарук, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, отметил значимость региона для экономики и обеспечения технологического суверенитета страны.
«Условия, которые сегодня созданы в вахтовом комплексе, подчеркивают социальную направленность компании. Пусть этот комплекс станет для работников вторым домом», — сказал он.
Здание построено по каркасной технологии. С учетом суровых сибирских условий и короткого светового дня, там применена специальная система фасадного освещения из 650 светодиодных ламп и кровельная конструкция с обогревом. В новом комплексе будут жить специалисты, которые участвуют в разработке участков в ХМАО и Тюменской области.
«Забота о сотрудниках, создание комфортной и безопасной среды для работы на промышленных объектах, — один из базовых принципов нашей компании. Уверен, что обеспечение комфортных условий работы поможет привлекать передовые кадры к реализации стратегических проектов компании по добыче углеводородов», — подчеркнул Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти».