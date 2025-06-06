В ХМАО-Югре открыли вахтовый комплекс нового поколения

Здание построено по каркасной технологии. С учетом суровых сибирских условий и короткого светового дня, там применена специальная система фасадного освещения из 650 светодиодных ламп и кровельная конструкция с обогревом. В новом комплексе будут жить специалисты, которые участвуют в разработке участков в ХМАО и Тюменской области.