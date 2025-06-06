Большинство жителей РФ не покупает вино дороже 600 рублей

Добавим, что производство винной продукции в РФ с 2021 года продемонстрировало рост на 12,4%, производство игристых вин увеличилось на 36%, а ликерных вин — на 10%. При этом доля российских производителей на рынке винодельческой продукции с 2021 года увеличилась на 2,3%, достигнув 13,6%.