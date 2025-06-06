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Большинство жителей РФ не покупает вино дороже 600 рублей

Согласно информации, предоставленной Росалкогольтабакконтролем, в Российской Федерации преобладающее большинство потребителей отдают предпочтение винам, разлитым в бутылки объемом 0,75 литра, стоимостью до 600 рублей.

Согласно информации, предоставленной Росалкогольтабакконтролем, в Российской Федерации преобладающее большинство потребителей отдают предпочтение винам, разлитым в бутылки объемом 0,75 литра, стоимостью до 600 рублей. На этот ценовой сегмент приходится 94% от общего объема продаж.

В Росалкогольтабакконтроле подчеркивают, что данная тенденция постепенно претерпевает изменения: потребители все чаще проявляют интерес к винам из более высокой ценовой категории. Соответствующая информация содержится в пресс-релиз ведомства.

Добавим, что производство винной продукции в РФ с 2021 года продемонстрировало рост на 12,4%, производство игристых вин увеличилось на 36%, а ликерных вин — на 10%. При этом доля российских производителей на рынке винодельческой продукции с 2021 года увеличилась на 2,3%, достигнув 13,6%.

По результатам 2024 года, производство вина в России осуществляется на 208 производственных площадках. Из них 80 приходятся на индивидуальных предпринимателей и крестьянские (фермерские) хозяйства.

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