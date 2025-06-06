Клубника дешевеет и притягивает покупателей: обзор цен на «Комаровке»

«В последнее время хорошо люди берут, даже в среду и вторник: покупают клубнику, уже интересуются черешней. Но скоро цена на них упадет, и ягоды еще лучше будут. Ждем сезон молдавских и армянских абрикосов. Пока у нас есть только турецкие», — рассказывает девушка за прилавком.