Дорогу на Мещерке в Нижнем Новгороде будут ремонтировать ещё год

Жительница Нижнего Новгорода обратилась через социальную сеть «ВКонтакте» к главе города Юрию Шалабаеву с жалобой на продолжительные работы по обновлению тротуара и дорожного полотна возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Мещерский» на улице Карла Маркса, попросив ускорить решение вопроса.