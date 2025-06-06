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Дорогу на Мещерке в Нижнем Новгороде будут ремонтировать ещё год

Власти Нижнего Новгорода сообщили, что работы по реконструкции улицы Карла Маркса в Канавинском районе планируется завершить к сентябрю 2026 года.

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Жительница Нижнего Новгорода обратилась через социальную сеть «ВКонтакте» к главе города Юрию Шалабаеву с жалобой на продолжительные работы по обновлению тротуара и дорожного полотна возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Мещерский» на улице Карла Маркса, попросив ускорить решение вопроса.

В администрации Нижнего Новгорода пояснили, что на данный момент подрядная организация осуществляет ремонтные работы на участке улицы Карла Маркса от улицы Бетанкура в районе кольцевой развязки до здания школы № 176.

Согласно условиям контракта, завершение работ на указанном участке дороги запланировано на сентябрь 2026 года, уточнили представители городских властей.