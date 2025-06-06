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В Челябинске 6 июня резко подорожали услуги такси

Челябинцы пожаловались на нехватку маршруток и дороговизну такси в Курбан-Байрам.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Жители Челябинска пожаловались на проблему с транспортом утром 6 июня. Не все желающие могли уехать на маршрутках, а цены на такси оказались неприятно высокими.

— 56-я маршрутка ходила постоянно, а 22а вот пришла одна за 20 минут, — рассказала читательница КП-Челябинск, которой пришлось долго стоять на остановке в Парковом микрорайоне.

Скриншот: Читательница КП.

Девушка проверила стоимость поездки с улицы Александра Шмакова до площади Революции и выяснила, что дешевле 800 рублей не добраться. При этом машину придется ждать минимум 17 минут.

Двадцатиминутное ожидание нужного автобуса на остановке — далеко не исключительный случай для Челябинска. Но в этот раз горожане поторопились связать проблему с празднованием Курбан-Байрама.

Отметим, в нескольких российских регионах один из главных праздников ислама официально объявлен выходным днем. Но в Челябинской области это рабочий день, так что верующим приходится выбирать, выходить на работу (в том числе в качестве водителя) или чтить традиции.