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Нижегородская область и Киргизия расширяют цифровое сотрудничество на «ЦИПР-2025»

Особое внимание было уделено академическому обмену.

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Источник: Комсомольская правда

В рамках X конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде губернатор Глеб Никитин провел встречу с министром цифрового развития Киргизии Азаматом Жамангуловым, где стороны обсудили перспективы технологического партнерства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Никитин напомнил об открытии в феврале 2025 года почетного консульства Киргизии в Нижнем Новгороде, которое возглавил Вадим Юн.

— Благодаря этому шагу мы раскроем еще больший потенциал для развития сотрудничества в сфере информационных технологий между Нижегородской областью и Киргизией, — отметил губернатор.

Особое внимание было уделено академическому обмену: в нижегородских вузах сейчас обучаются 80 студентов из Киргизии, а между университетами заключено 21 соглашение о сотрудничестве.

Жамангулов высоко оценил нижегородский опыт цифровизации, назвав его ориентиром для Киргизии.

— Мы видим значительный потенциал в совместных IT-проектах и обмене лучшими практиками, — подчеркнул министр, выразив благодарность за приглашение на ЦИПР.

Министр международных связей региона Ольга Гусева анонсировала планы по расширению гуманитарного сотрудничества, включая организацию выставок киргизского искусства и музыкальных мероприятий в Нижнем Новгороде. Культурный обмен поможет укрепить взаимопонимание между нашими народами, добавила она.

Встреча подтвердила взаимную заинтересованность в развитии многостороннего партнерства, сочетающего технологические инициативы с культурными обменами. Стороны договорились проработать конкретные проекты в ближайшие месяцы.