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Жилой комплекс в Северском районе Кубани продали за 56,6 млн рублей

На Кубани жилой комплекс, оцененный в 342 млн рублей, продали в шесть раз дешевле.

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Источник: Комсомольская правда

Жилой комплекс в Северском районе Кубани продали за 56,6 млн рублей. Изначально объект оценивали в 342 млн рублей.

Жилой комплекс возвели для проживания строителей компрессорной станции. Площадь земельного участка составляет 241,9 тысячи кв. метров. На территории насчитывается 15 коттеджей, трансформаторные подстанции и другие объекты инженерной инфраструктуры.

Жилой комплекс пытались продать в течение 10 лет. В результате после неудачных попыток объект ушел с торгов в шесть раз ниже первой цены, пишет «Интерфакс».

Компрессорную станцию, строители которой жили в комплексе, ввели в эксплуатацию в 2002 году.