«Лента» рассматривает поглощение «Магнита»

Другие участники рынка считают, что продажа крупных объектов логична для «Магнита», так как тот хочет сосредоточиться на развитии малоформатных концепций". По информации издания, детали возможной сделки пока обсуждаются. Неясно, затронет ли продажа все гипермаркеты сети или только часть из них. На рынке отмечают, что изменения в потребительском поведении — в частности, рост популярности доставки продуктов — снижают посещаемость традиционных гипермаркетов.