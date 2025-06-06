Свердловские туристы перешли на загородный отдых из-за нехватки самолетов

По ее мнению, снизилось и число самих туристов. Если раньше считалось, что можно в Турцию или Египет слетать чуть ли не три раза за год, то сейчас очень многие вообще не могут себе этого позволить, хотя стоимость зарубежного отдыха в некоторых случаях даже ниже, чем по России.