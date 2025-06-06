Свердловские туристы перешли на загородный отдых из-за нехватки самолетов

Среди свердловских туристов вырос спрос на загородные поездки из-за нехватки самолетов и опасений летать за рубеж. Об этом рассказала на круглом столе, организованном ЕАН, заместитель директора компании «Море Тревел» Анна Смирнова.
"За последние три года начиная с 2022-го у нас очень сильно изменилась ситуация в туризме. Раньше профессиональный рынок в большей степени состоял из чартерных рейсов крупных федеральных авиакомпаний.
Были годы, когда туры в Турцию или Египет стоили по 15−20 тыс. рублей. Очень долгое время был переизбыток чартерных рейсов", — отметила Смирнова.
Она добавила, что сейчас ситуация изменилась. «Нам, операторам, и вообще туризму очень не хватает крыльев. То есть количество рейсов сильно уменьшилось, и не только зарубежных, но и внутрироссийских. Объем авиаперелетов стал меньше», — заявила эксперт.
По ее мнению, снизилось и число самих туристов. Если раньше считалось, что можно в Турцию или Египет слетать чуть ли не три раза за год, то сейчас очень многие вообще не могут себе этого позволить, хотя стоимость зарубежного отдыха в некоторых случаях даже ниже, чем по России.
"Спрос изменился и с точки зрения того, что пока все не так безопасно, туристы боятся летать.
Поэтому последние два года, я думаю, вы видите огромный рост загородных объектов отдыха. Люди начали путешествовать внутри региона", — уточнила Смирнова.