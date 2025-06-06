Россиянам рассказали, каких АЗС следует опасаться

По словам эксперта, АЗС, которые расположены вдоль дорог и не входят в крупные федеральные сети, могут продавать топливо низкого качества. Он указал, что некачественное топливо может встречаться и на сетевых заправках, но крупные сети, как правило, более тщательно следят за качеством топлива, ведь репутационные издержки и потенциальные расходы на ремонт автомобилей, пострадавших от плохого топлива, могут быть значительными.