Россиянам рассказали, каких АЗС следует опасаться

Автомобильный эксперт Илья Франк в интервью «Сиб.фм» заявил, что водителям следует проявлять осторожность при выборе заправочных станций, поскольку некоторые из них могут представлять опасность для транспортных средств.
По словам эксперта, АЗС, которые расположены вдоль дорог и не входят в крупные федеральные сети, могут продавать топливо низкого качества. Он указал, что некачественное топливо может встречаться и на сетевых заправках, но крупные сети, как правило, более тщательно следят за качеством топлива, ведь репутационные издержки и потенциальные расходы на ремонт автомобилей, пострадавших от плохого топлива, могут быть значительными.
Собеседник издания обратил внимание на то, что на крупных АЗС риск столкнуться с некачественным топливом минимален, поскольку они обязаны соблюдать строгие стандарты, контролируемые отделами качества.
При этом автоэксперт отметил, что заправки, о которых отсутствует информация в Сети обычно имеют низкий уровень сервиса и небольшой доход. Как заметил собеседник издания, в случае судебного разбирательства, даже если будет принято положительное решение в пользу автовладельца, получившего ущерб из-за некачественного топлива, не всегда возможно быстро получить компенсацию.
Франк добавил, что наилучшим вариантом для заправки являются АЗС, которые находятся в черте города, независимо от бренда, потому что это гарантирует постоянный спрос со стороны местных жителей.
Читайте также: Эксперт объяснил, что может произойти с автомобилем в жару.