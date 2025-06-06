В Красноярске идёт масштабный ремонт дорог

Прокуратура провела совещание, которое было посвящено соблюдению сроков ремонтных работ на улицах города и их качества. На совещании присутствовали представители городских администраций, правоохранительных органов и компаний-подрядчиков, которые выполняют работы по ремонту дорожного полотна.