В Красноярске идёт масштабный ремонт дорог. Работы проводятся на 46 объектах. План выполнен пока что на 32%. Об этом сообщила Прокуратура Красноярского края.
Прокуратура провела совещание, которое было посвящено соблюдению сроков ремонтных работ на улицах города и их качества. На совещании присутствовали представители городских администраций, правоохранительных органов и компаний-подрядчиков, которые выполняют работы по ремонту дорожного полотна.
Кроме того, во избежание нарушений качества и сроков исполнения контрактов руководителям всех подрядных организаций были сделаны официальные предостережения.
Также прокуратура взяла на свой личный контроль отбор образцов материалов, а также проверку соблюдения антикоррупционного законодательства.
После вмешательства прокуратуры строительные организации активизировали работу, а надзорное ведомство поставило на контроль соблюдение сроков и стандартов выполнения дорожных работ.
Напоминаем, что ремонтные работы также идут на 6 перегонах Красноярской железной дороги, расположенных на Транссибе.
А недавно в Красноярске привели в порядок улицу Дмитрия Мартынова.