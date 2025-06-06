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В Красноярске идёт масштабный ремонт дорог

Прокуратура взяла ремонтные работы дорог под контроль.

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Источник: Аргументы и факты

В Красноярске идёт масштабный ремонт дорог. Работы проводятся на 46 объектах. План выполнен пока что на 32%. Об этом сообщила Прокуратура Красноярского края.

Прокуратура провела совещание, которое было посвящено соблюдению сроков ремонтных работ на улицах города и их качества. На совещании присутствовали представители городских администраций, правоохранительных органов и компаний-подрядчиков, которые выполняют работы по ремонту дорожного полотна.

Кроме того, во избежание нарушений качества и сроков исполнения контрактов руководителям всех подрядных организаций были сделаны официальные предостережения.

Также прокуратура взяла на свой личный контроль отбор образцов материалов, а также проверку соблюдения антикоррупционного законодательства.

После вмешательства прокуратуры строительные организации активизировали работу, а надзорное ведомство поставило на контроль соблюдение сроков и стандартов выполнения дорожных работ.

Напоминаем, что ремонтные работы также идут на 6 перегонах Красноярской железной дороги, расположенных на Транссибе.

А недавно в Красноярске привели в порядок улицу Дмитрия Мартынова.