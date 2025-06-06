Глава ДНС бросил вызов маркетплейсам, обвинив их в недобросовестной конкуренции

Один из основателей ритейлера ДНС Дмитрий Алексеев бросил вызов маркетплейсам. Долларовый миллиардер из Приморья, знающий все тонкости ценообразования на бытовую технику и электронику, развернул полемику в соцсетях о растущем дисбалансе между офлайн-торговлей и маркетплейсами, грозящем в итоге ударить по покупателям. Конкретных предложений для исправления ситуации глава ДНС пока не озвучивает, но позиция одного из лидеров офлайн-рынка наверняка будет учтена профильными ведомствами, которые уже говорят о необходимости усиления контроля над маркетплейсами и селлерами, сообщает ИА PrimaMedia.
«На маркетплейсах размещается порядка 1,5 млн поставщиков, 80% из которых субъекты малого и среднего предпринимательства. Это говорит о том, что это один из самых доступных способов начать людям заниматься предпринимательской деятельностью. Но сейчас необходимо сконцентрироваться над повышением уровня ответственности за товар, за продажи контрафакта или подделок», — сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Недели российского ритейла 2025 (18+).
«Загадаю вам загадку: почему iPhone 16 (128) в М. Видео стоит 78 499 рублей, в Ситилинк — 78 490 рублей, в ДНС — 78 290 рублей, а на (маркетплейсах — прим. ред.) продают тот же телефон за 61 582 рублей и за 61 260 рублей? Ну вот как можно объяснить такую разницу в цене?», — задаётся, видимо, наболевшим вопросом Дмитрий Алексеев в своём посте в соцсетях.
"Возможно, у индивидуальных предпринимателей К. и М. (корректировка редакции) есть какие-то особые связи с компанией Apple, и они получают эксклюзивные условия по закупкам, гораздо более выгодные, чем у лидеров российского рынка БТиЭ? Оставим эту версию как малореальную. Я подписывал когда-то договор с Apple и сомневаюсь, что ИП сможет даже начать проходить их процедуру комплаенс.
А теперь вам ещё одна загадка: как долго вообще в России будут официально растаможиваться iPhone, если маркетплейсы, лидеры розничного рынка, создали систему доставки контрабаса (контрафакта — прим. ред.) по всей стране? По оценкам, сейчас уже точно больше 30%, а может и 50% iPhone попадает в страну мимо таможни", — написал глава ДНС.
А что у них?
Китайские платформы для онлайн-торговли в последнее время предлагают масштабные скидки на iPhone 16 на фоне слабых продаж этой модели. По данным китайских СМИ, смартфон со 128 Гб памяти продается на маркетплейсах Taobao, Tmall и Pinduoduo за 5 468 юаней (около $760, или 61 тысячу рублей). JD.com продает эту модель по 5499 юаней с учетом купонов и субсидий. На официальном китайском сайте Apple Inc. такой смартфон стоит 7 999 юаней. Как видим, российские ИП со своими предложениями на маркетплейсах следуют тренду, а вот российские офлайн-магазины (привет ДНС) продолжают держать высокие цены.
Отметим, что Apple Inc. планирует поднять цены на линейку iPhone, которую она готовится представить осенью 2026 года. Как пишет The Wall Street Journal, компания объяснит повышение цен новыми функциями и изменениями в дизайне устройств. Apple будет стараться избежать ситуации, в которой увеличение цен будет воспринято как следствие американских пошлин на товары, поставляемые из Китая, где собирается большинство iPhone, говорят источники издания. Apple готовит ряд изменений в iPhone новой линейки, которая выйдет осенью этого года, в том числе в дизайне и формате устройств. Apple вряд ли сможет компенсировать последствия пошлин исключительно за счет экономии на цепочке поставок, и это означает, что маржа прибыли компании снизится, если она не поднимет цены.
Посмотрим, как ценники на новые айфоны будут формироваться в России.
Маркетплейсы пора ставить под контроль. И точка.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов 26 мая заявил, что маркетплейсы, в том числе иностранные, требуют повышенного внимания.
«По этим маркетплейсам — это такая беда для них, через эти маркетплейсы можно завозить чего угодно и в любом количестве, и через зарубежные. Мы давно уже говорим об этом, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую точно нужно обратить внимание», — сказал глава государства.
Проблема продажи контрафактных товаров через маркетплейсы требует повышенного внимания — они стали каналом сбыта подделок. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС (18+) эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.
«Нужно произвести усиление правоприменения, а также ввести эффективное наказание за торговлю контрафактом, адаптированное к специфике онлайн-торговли», — сказал эксперт.
Ситуация с контрафактом остается сложной, уверен Григориади. «Основные факторы — это относительная анонимность продавцов в сети, трансграничный характер многих поставок и огромный ассортимент, который сложно контролировать самим площадкам в режиме реального времени. Спрос на более дешевые, пусть и сомнительного качества, товары также играет свою роль. Наиболее уязвимые категории — одежда, обувь, электроника, косметика, автозапчасти», — подчеркнул он.
Эксперт убежден, что площадки должны нести большую ответственность за контент и товары, размещаемые на их платформах — они должны ввести более строгую верификацию продавцов, внедрить эффективные системы мониторинга и быструю реакцию на жалобы. «Возможно, следует ввести их солидарную ответственность с продавцом за продажу контрафакта», — отметил он.
А пока отметим позицию Роспотребнадзора, который на фоне роста числа жалоб от потребителей вроде бы как намерен внести изменения в законодательство по вопросам регулирования работы маркетплейсов.
«В сфере торговли все больше и больше удельный вес (среди жалоб — прим. ред.) занимают услуги маркетплейсов. Здесь мы тоже видим необходимость дальнейшего регулирования. Мы подвели итоги прошлого года, мы понимаем, какие изменения нам нужно внести в законодательство, и в текущем году будем этим заниматься», — сообщила глава ведомства Анна Попова журналистам.