Глава ДНС бросил вызов маркетплейсам, обвинив их в недобросовестной конкуренции

Отметим, что Apple Inc. планирует поднять цены на линейку iPhone, которую она готовится представить осенью 2026 года. Как пишет The Wall Street Journal, компания объяснит повышение цен новыми функциями и изменениями в дизайне устройств. Apple будет стараться избежать ситуации, в которой увеличение цен будет воспринято как следствие американских пошлин на товары, поставляемые из Китая, где собирается большинство iPhone, говорят источники издания. Apple готовит ряд изменений в iPhone новой линейки, которая выйдет осенью этого года, в том числе в дизайне и формате устройств. Apple вряд ли сможет компенсировать последствия пошлин исключительно за счет экономии на цепочке поставок, и это означает, что маржа прибыли компании снизится, если она не поднимет цены.