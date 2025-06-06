«Зеркало» для покупателя: плюсы и минусы покупки квартиры в незавершенном жилищном комплексе

По подсчетам аналитиков, в начале июня на территории «старой» Москвы в половине реализуемых жилищных проектов одновременно имеются как готовые для заселения корпуса, так и строящиеся. И у каждого этапа имеются свой ценник. И свои плюсы и минусы. Когда выгоднее покупать новое жилье?
Как сообщила «МК» коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева, основной минус покупки квартиры или апартаментов в проекте с готовыми новостройками — шум: «Часто покупателей отпугивает соседство с активной стройкой». Но у приобретения квартиры в квартале, где уже есть завершенные объекты и потенциальные соседи, по ее мнению, есть и свои достоинства. Так, если в жилом комплексе уже имеются готовые дома, то и предусмотренная собственная социальная и коммерческая инфраструктура появится скоро. Это плюс для тех покупателей, которые входят в проект на зрелой стадии реализации.
Помимо работающих магазинов, больниц, школ и детсадов жители готовых домов уже могут наслаждаться обжитыми дворами и благоустроенной территорией с детскими площадками и зонами отдыха. Местность выглядит живой и уютной, а не безликой стройплощадкой.
Кроме этого, заселенные дома становятся своего рода «зеркалом»: они отражают, каким будет ваш будущий быт. Можно прогуляться по дворам, услышать голоса детей, увидеть, как соседи проводят время, оценить атмосферу. Это не сухие планы на бумаге, а реальность, которая перед вами. В конце концов, можно попроситься в чат будущих соседей и увидеть, чем они живут, как вместе решают какие-то проблемы, организуют праздники для детей, обмениваются информацией. Там же можно узнать впечатления о первых месяцах жизни в новом доме, узнать лайфхаки новоселов, полезные контакты мастеров для ремонта.
По мнению эксперта, покупка жилых «квадратов» в строящемся доме, по соседству с которым уже сданы в эксплуатацию новостройки, подтверждает надежность застройщика. Слова и обещания не заменят уверенности, которую дает вид готовых и заселенных домов. Это словно экзамен, который застройщик уже сдал: дома стоят, дворы обустроены, жильцы живут. Если первые очереди комплекса выполнены качественно и в срок, можно быть спокойным за оставшиеся этапы. Захватите с собой на экскурсию по возможному будущему жилью цветную распечатку рендеров с сайта проекта и сравните. Поговорите с соседями, узнайте их отзывы о сроках строительстве, порядке передачи ключей, обратной связи в первые месяцы проведения ремонтов.
Когда в жилом комплексе уже живут люди, стоимость готовых квартир перестает быть загадкой. Обычно застройщики обещают прирост в 20−30% за период реализации, но иногда динамика может быть и выше. Лучший вариант — узнать цены в готовых домах (на вторичном рынке или от застройщика) и спросить у соседей о стартовых расценках. Заселенные дома дают возможность увидеть, как реальный рынок оценивает это жилье, а не ориентироваться только на прогнозы или рекламные обещания. Понимание текущих цен помогает трезво взглянуть на перспективы: сколько может стоить квартира после сдачи остальных домов, как будут меняться вложения со временем.
Для частных инвесторов это особенно важно: видимые результаты позволяют точнее рассчитать выгоду и риски. Жилой комплекс, где уже есть жизнь, превращает стоимость жилья в понятный и предсказуемый ориентир.
Покупая квартиру в комплексе, где часть домов уже построена, гражданин получает возможность увидеть реальность, а не мечту на бумаге. Готовые здания становятся витриной качества: здесь можно оценить, насколько аккуратно выполнены фасады, выглядят ли подъезды уютно, благоустроена ли территория. «Если квартиры сдаются с отделкой, это дополнительный повод проверить, соответствуют ли работы заявленным стандартам. Такой подход избавляет от неоправданных ожиданий, ведь перед вами не обещания, а то, что уже реализовано», — заключила девелопер.