«Зеркало» для покупателя: плюсы и минусы покупки квартиры в незавершенном жилищном комплексе

Когда в жилом комплексе уже живут люди, стоимость готовых квартир перестает быть загадкой. Обычно застройщики обещают прирост в 20−30% за период реализации, но иногда динамика может быть и выше. Лучший вариант — узнать цены в готовых домах (на вторичном рынке или от застройщика) и спросить у соседей о стартовых расценках. Заселенные дома дают возможность увидеть, как реальный рынок оценивает это жилье, а не ориентироваться только на прогнозы или рекламные обещания. Понимание текущих цен помогает трезво взглянуть на перспективы: сколько может стоить квартира после сдачи остальных домов, как будут меняться вложения со временем.