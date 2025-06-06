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Названы 15 дорог, которые приведут в порядок в Волгограде и Волжском

Дороги, ведущие к детским садам и школам, отремонтируют в Волгограде и Волжском по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Их общая протяженность составит 11 километров, сообщают в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

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В областном центре покрытие восстановят на одиннадцати улицах. Это Бакинская, Бахтурова, Елабужская, Комитетская, Короткая, Лимоновая, Маршала Воронова, Рихарда Зорге, Рославльская, Сологубова и Черепановых. Они ведут к четырем детсадам, шести школам, трем колледжам и двум вузам.

В Волжском обновят участки на улицах Волжской Военной флотилии, Карла Маркса, Медведева и Рихарда Зорге — возле двух школ, парка и ДК,

За 10 лет — в 2014−24 годах в регионе построили, реконструировали и отремонтировали около 4,8 тысячи километров дорог, напоминают в обладминистрации. В 2025-м планируется привести в нормативное состояние 387 километра.